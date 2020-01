Polo JK recebe melhorias de mobilidade urbana

PUBLICIDADE 

Nos próximos dias a Secretaria de Desenvolvimento Econômico deve começar as obras de complementação da pavimentação asfáltica das etapas 1 e 2 e melhorias na urbanização e mobilidade do Polo JK.

O investimento de R$ 14 milhões faz parte do programa Procidades financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida do governo do DF.

Esses contratos fazem parte do pacote de obras de infraestrutura anunciadas e recomeçadas pelo governador Ibaneis Rocha. O contrato publicado na edição desta quinta-feira (30) no Diário Oficial do Distrito Federal define a contratação das empresas NG Engenharia e Construções LTDA e a Sigma Incorporações e Construções LTDA – que terão até 270 dias para concluir o serviço.

O programa Procidades prevê obras nas quatro Áreas de Desenvolvimento Econômico: a do Setor de Indústrias e Materiais de Construção da Ceilândia, Setor de Múltiplas Atividades no Gama e no Polo JK.

A SDE já está executando as obras de pavimentação e drenagem da ADE do Gama e a construção de duas praças no setor de indústrias e de materiais de construção da Ceilândia. Somente no mês de janeiro o GDF iniciou obras de infraestrutura nas ADEs que totalizam quase R$ 22 milhões.

Com informações da Agência Brasília.