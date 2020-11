Políticos do DF lamentam a morte de Jofran Frejat

PUBLICIDADE

Com simpatia e boas relações com as diferentes personalidades políticas do DF, Jofran Frejat era um dos principais nomes da política local. Dos conservadores de direita aos progressistas da esquerda, todos tinham carinho pelo ex-político. Com seu falecimento na tarde desta segunda-feira (23), vítima de um câncer de pulmão, alguns políticos lamentaram a perda do ex-deputado.

O Senador Izalci Lucas foi um dos que se pronunciou sobre a morte do antigo companheiro de política. “Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte de Frejat, amigo e mestre. Um exemplo de ser humano. Jofran Frejat médico, Jofran Frejat deputado, Jofran Frejat gestor público era sempre o mesmo Frejat, aquele que fazia o bem sem olhar a quem. Dedicou a maior parte de sua vida ao nosso Distrito Federal como médico, deputado federal e Secretário de Saúde. Para nós que aqui ficamos, o que nos consola é que ele sempre estará presente no imenso legado que deixa pela sua história de vida, trabalho, honestidade e amor ao próximo”, disse em nota divulgada por sua assessoria.

O líder do governo na CLDF, o deputado Cláudio Abrantes (PDT) lembrou que a Escola Superior de Ciências da Saúde do DF (ESCS) foi um dos legados deixados por Frejat. “Despede-se de Brasília um homem que deixa um vasto histórico de trabalho por Brasília. Jofran Frejat foi um dos políticos mais importantes da capital, e um dos legados que deixa é a criação da Escola Superior de Ciências da Saúde do DF (ESCS). À família, minha solidariedade e meus votos de paz. Que Deus conforte os corações de todos e receba dr. Jofran Frejat de braços abertos”, disse.

“Acabei de receber, com muita tristeza, a informação do falecimento de Jofran Frejat. Embora adversários na eleição de 2014, sempre mantive com Frejat uma relação de respeito e diálogo. Frejat exerceu a política com dignidade e tinha minha admiração. Que Deus conforte a sua família , seus amigos e seus admiradores”, comentou o ex-governador Rodrigo Rollemberg.

Assim como Rollemberg, o ex-vice governador do DF e deputado federal, Tadeu Filippelli também se manifestou. “Caminhamos juntos por diversas vezes no governo Roriz, quando esteve à frente da Secretaria de Saúde, na qual fez um excelente trabalho pelo Distrito Federal. Pela admiração e respeito que tinha, cheguei a apoiá-lo nas últimas eleições ao Governo, mas por circunstâncias políticas retirou sua pré candidatura. Também representou o DF no Congresso Nacional, como deputado federal por cinco mandatos.”

O governador Ibaneis Rocha também se manifestou através de uma nota de pesar. Confira:

Jofran Frejat é um exemplo que eu segui e espero continuar seguindo na vida pública. Para mim, sempre foi um modelo de político.

Sua dedicação fez do Distrito Federal uma referência no tratamento da saúde pública. Foi deputado federal atuante, constituinte, enfim, um homem que dedicou sua vida ao serviço público.

Nos aproximamos na época da última eleição para governador, quando cheguei a abrir mão de minha candidatura para apoiá-lo, até que ele desistiu da disputa. Frejat deixa um legado de retidão e honestidade que deve servir de parâmetro a qualquer pessoa que pense em atuar na política e no serviço público.

Vai fazer uma falta imensa a todos nós.

Com informações da Agência Brasília