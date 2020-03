Polícias Civis do país deflagram Operação Marias

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (5), uma operação da Polícia Civil em 17 estados e no Distrito Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão, mandados de prisão de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher e fiscalização de medidas protetivas deferidas. Pelo Brasil mais de dois mil policiais e 826 viaturas participaram da Operação Marias.

A operação foi uma iniciativa do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Cívil (CONCPC) e foi baseada nos mandatos recebidos nos últimos dias pelas Polícias Civis de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Pará, de Roraima, do Tocantins, da Bahia, do Ceará, Maranhão, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, do Rio

Grande do Sul, de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de

Janeiro; além do Distrito Federal.

Por conta da natureza grave dos delitos nenhum mandato foi represado.

Ao todos, 363 pessoas foram presas, sendo 15 no DF, e 41 armas foram apreendidas no Brasil.