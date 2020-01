Policial sobe em garupa de moto de entregador para prender um suspeito

PUBLICIDADE 

Um policial militar subiu na garupa da motocicleta de um entregador de encomendas por aplicativo para prender um homem suspeito de cometer furto em veículo. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (17), em Samambaia. Veja o vídeo do momento da prisão:

A ocorrência começou com dois roubos de carro a lava-jatos na QN 310 de Samambaia e na QSC 19 de Taguatinga. Um menor de idade suspeito do ato infracional foi abordado por militares e indicou onde um dos veículos roubados estava guardado.

Chegando ao local, na QR 401 de Samambaia, os policiais viram um homem tentando furtar o veículo roubado. Ele percebeu a presença da viatura e tentou fugir a pé.

Neste momento, um policial pediu ajuda ao entregador e subiu na garupa da moto dele para ir até o bandido, que havia conseguido se perder de vista da viatura em becos da região.

O rapaz foi encontrado na quadra 601 com uma mochila e diversos objetos furtados do veículo, como o aparelho de som. Ele contou que quebrou o vidro do carro com um soco para furtar os objetos.

O homem suspeito dos furtos foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). O menor de idade foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).