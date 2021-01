Policial militar reage a assalto e evita roubo de camionete em Taguatinga

PUBLICIDADE

O segundo-sargento Marco André foi responsável por evitar que sua camionete fosse roubada por três bandidos, no qual um estava armado com um revólver. O episódio aconteceu na madrugada desta terça-feira (5), na QNL 1, em Taguatinga.

O policial militar chegava de viagem com um amigo e foi abordado por três homens que anunciaram o assalto. O veículo do sargento transportava uma motocicleta.

Segundo Marco André, a intenção dos bandidos era roubar a camionete e manter a família refém dentro de casa. O militar aproveitou um momento de distração de um dos assaltantes e conseguiu tomar a arma dele.

“Embora eu tenha colocado minha vida em risco, agi para proteger a família do meu amigo”, relata.

Após o sargento tomar a arma do bandido, ele deu uma coronhada na cabeça do assaltante. Os outros dois homens chegaram a entrar no veículo, porém foram rendidos por Marco André, que conseguiu evitar o roubo.

Entretanto, os bandidos conseguiram fugir com as chaves da camionete e da moto, a carteira e o celular do policial. A identidade militar não foi levada.

Várias equipes da polícia foram ao local, mas não conseguiram encontrar os criminosos.

Apesar do sucesso da atitude do sargento Marco, a Polícia Militar não recomenda reagir durante assaltos. Os policiais militares são treinados para agir em situações semelhantes, mas o cidadão comum não deve atuar da mesma forma.