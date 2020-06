Policial do DF assassina a esposa e depois se mata

PUBLICIDADE 

Neste sábado (6), um policial militar do Distrito Federal assassinou sua companheira e em seguida se matou. O caso aconteceu na QNM 03, em Ceilândia Sul. De acordo com informações iniciais, o homem teria usada a arma do trabalho para cometer o crime.

Ricardo dos Santos Beserra, de 42 anos, era 2º sargento e trabalhava no Departamento de Logística da PMDF. Segundo alguns amigos policiais, o homem era querido entre os agentes e tinha uma boa relação com seus superiores.

O militar não apresentava quadro depressivo ou algum problema psicológico. A informação que se sabe é que, recentemente, ele tinha pedido 15 dias de licença. A perícia apura o caso.