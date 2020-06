Policial aposentado evita homicídio em posto de combustível de Taguatinga Norte

PUBLICIDADE 

Mateus Souza

Um policial aposentado reagiu a uma tentativa de homicídio contra um frentista que trabalha em um posto de gasolina, na QNL 7 de Taguatinga Norte. O homem presenciou o crime por volta das 14h desta sexta-feira (29). Na ocasião, o agressor, acompanhado de um segundo suspeito, atacou a vítima com golpes de faca.

Segundo informações preliminares, o conflito foi motivado porque o frentista teria dado o troco errado ao agressor. O sargento aposentado, que estava na loja de conveniência no momento do crime, reagiu à agressão sofrida pelo frentista. Após a discussão, os dois suspeitos voltaram ao posto, quando um deles esfaqueou o frentista no braço e nas costas. Nesse momento, o policial aposentado alvejou o agressor e deteve o outro suspeito, que foi algemado em seguida. As câmeras de segurança do posto registraram toda a ação.

O policial da reserva solicitou apoio à Polícia Militar do Distrito Federal e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O agressor foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde fez curativo e em seguida foi levado para à 12ª DP. A vítima, que sofreu duas facadas, foi levada para a mesma unidade e não corre risco de morte.