Policiais salvam família em incêndio na Estrutural

Os policiais militares do 15º Batalhão (Estrutural) resgataram uma família que ficou presa em casa ao se depararem com um veículo em chamas na porta da residência na manhã desta segunda-feira (15), na Estrutural.

A equipe patrulhava a Quadra 1 do Setor Leste da Estrutural quando visualizaram uma Parati prata pegando fogo. Os militares isolaram o local e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Enquanto aguardavam, devido as chamas, o carro deslocou para frente da casa de uma família. Ao perceberem o perigo iminente de pegar fogo na casa, os policiais não exitaram e salvar a família auxiliando a saída das três pessoas. Com a chegada do Corpo de Bombeiros o fogo foi extinto.

Após a extinção do fogo os policiais constataram que o veículo tinha restrição de roubo e furto.

Graças a ação proativa da equipe ninguém ficou ferido. O guincho da PCDF levou o veículo para a 1º Delegacia de Polícia.