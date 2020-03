Policiais realizam sonho de garoto especial

PUBLICIDADE 

Renatinho, um garoto especial de 14 anos, foi abandonado pelos pais no nascimento em razão das suas deficiências múltiplas e ficou aos cuidados da avó, que não teve mais condições de ajudá-lo. Com isso, foi parar em um abrigo e atualmente reside na Casa-Lar, Ampare (Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais).

Uma das brincadeiras favoritas do menino é imaginar que a sua cadeira de rodas é um carro de polícia e que ele está indo atrás de todos os “bandidos”, que no caso, são os visitantes que realizam atividades voluntárias no abrigo. A PMDF sabendo da admiração do garoto pela Corporação, na tarde desta quinta-feira (5), realizou um dos maiores sonhos desse herói, passar um dia como policial militar nas unidades da PMDF.

Tudo começou com o Major Robson do Exército Brasileiro. Ao saber que o garoto tem verdadeira paixão pela Polícia Militar, ele contou ao sargento Cunha que entrou em contato o Sargento Barbosa, do 2º Comando de Policiamento Regional. É isso mesmo, muita gente envolvida por amor nesse dia dedicado ao Renatinho, e isso foi só o começo.

O Major Robson presenteou o menino com uma farda e o sargento Barbosa providenciou todos os detalhes para a realização do grande dia. A chegada na Casa-Lar dos policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) foi emocionante. Os pacientes se empolgaram e se alegraram com a surpresa. Os olhos de Renatinho lacrimejaram sabendo que viveria um dos melhores dias de sua vida.

Na viatura, Renato e seus colegas da Casa, visitaram o Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) e tiveram a oportunidade de entrar pela primeira vez em um helicóptero, sendo ainda mais especial por ser uma aeronave da Polícia Militar. Os integrantes do Bavop receberam a meninada e ajudaram a realizar este dia especial para todos que ali estavam. A outra visita foi ao Batalhão de Cães (BPCães), onde os visitantes conheceram um pouco do trabalho realizado. Teve apresentações tanto do cão de faro quanto do de captura, momento este de brincadeiras, risadas e diversão. Os visitantes também entraram na área dos canis e viram os cães policiais.

Ao final do dia, todos ficaram muito emocionados por participarem de um dia tão significativo para aquelas crianças e adolescente que ensinaram a cada um dos presentes sobre os verdadeiros valores da vida.

Interessados em ajudar de alguma forma entre em contato com a responsável pela instituição:

Maísa Gomes – 98172- 8247

Inciativa GTOP 24: sargentos Bruno Cunha, Cleidson, Oliveira, cabos Gilmar, R.Marques, Octávio e soldado Oliveira.