Policiais prendem estelionatário que vendia ilegalmente passagens do BRT

Um homem de 59 anos que usava o cartão do BRT para liberar ilegalmente as catracas foi preso por policiais militares nesta quinta-feira (19), na Rodoviária do Plano Piloto. Ele foi preso em flagrante pela equipe do 1º Batalhão de Polícia.

O homem recebia uma quantia inferior à passagem para emprestar o cartão de gratuidade para os passageiros entrarem na plataforma de embarque.

Segundo o soldado Carlos Magno Carvalho, o passageiro que compra acredita estar fazendo um bom negócio, entretanto “a prática é ilegal, lesa os cofres públicos e estimula outros crimes”.

A Polícia Militar, de acordo com o policial, intensificou a presença na Rodoviária para coibir esse tipo de crime.

O homem detido agia com mais duas pessoas. Com o trio, a polícia apreendeu dois cartões de transporte e 232 reais, em espécie e em moedas. O senhor de 59 anos vai responder, mais uma vez, por estelionato contra a Administração Pública. Ele já foi detido outras vezes pelo mesmo crime. Os comparsas foram liberados por falta de provas.