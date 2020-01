Policiais prendem dois homens por tráfico e uso de drogas em Planaltina

PUBLICIDADE 

Os policiais militares prenderam dois homens por tráfico e uso de drogas em Planaltina, na noite desta quinta-feira (3).

Ao abordarem um homem em um bar no Módulo B, no Setor Mestre d’Armas, os policiais encontraram 15 porções de maconha e duas de crack no bolso da calça dele.

Devido ao flagrante, os militares continuaram as abordagens em outros frequentadores do lugar. Com outro homem, foram encontradas três pedras de crack.

A equipe do Grupo Tático Operacional de Planaltina conduziu os dois para a 16ª Delegacia de Polícia para registro do flagrante.

Com informações da PMDF.