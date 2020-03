Policiais prendem casal após roubo em joalheria no Conic

PUBLICIDADE 

Policiais Militares receberam, nesta quarta-feira (18), na Plataforma Superior da Rodoviária de Brasília informações a respeito de um roubo que estaria acontecendo em uma joalheria no 3º andar do Conic.

Quando os agentes chegaram ao local conseguiram visualizar o homem, já em fuga, no final do corredor. Os policiais então, seguiram o homem e o capturaram no gramado próximo ao Setor Comercial Sul. Durante a ação algumas pessoas atacaram o detido, mas os policiais controlaram a situação.

Na joalheria a vítima disse ter sido amarrada por um casal e ameaçada com uma pistola. A arma foi localizada próximo ao local da abordagem do suspeito e era um simulacro de arma de fogo.

A mulher, que também participou do crime, foi presa momentos depois do assalto na rodoviária por uma outra equipe da polícia. Com ela foram encontrados dinheiro e jóias.



Todos foram encaminhados para à 5ª DP e posteriormente ao Hospital de Base para atendimento ao homem agredido.