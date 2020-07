Policiais penais ficarão em hotéis por mais 45 dias

PUBLICIDADE

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal assinou nesta sexta-feira (10) um termo aditivo de contrato do Programa Acolher. Com esta medida, o acordo de hospedagem para os profissionais da carreira de execução penal foi renovado por mais 45 dias. Os policiais penais são a segunda categoria a garantir mais tempo de hospedagem em hotéis. Servidores da saúde também tiveram o contrato renovado no dia 3 de julho.

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, reforçou a importância do programa para preservar a saúde daqueles que lidam diretamente com a Covid-19 e garantir mais tranquilidade às suas famílias.

“O Acolher foi resultado de uma ação integrada entre pastas do governo e a renovação do contrato demonstra a sensibilidade do nosso governador com esses profissionais que estão na linha de frente contra o novo coronavírus.”

Já para o secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), delegado Adval Cardoso, a renovação chegou no momento certo, já que muitos profissionais ainda estão diariamente atuando com os riscos de contaminação.

“A prorrogação se fez necessária pois ainda temos policiais e custodiados infectados pela Covid-19. Mesmo com o isolamento dos doentes e com todas as medidas adotadas no sistema prisional, o risco ainda existe. A hospedagem traz mais proteção aos policiais, que estão na linha de frente, e aos seus familiares”, avaliou o secretário.

O Acolher é uma iniciativa da Secretaria de Turismo do DF, em parceria com outras pastas, para proteger as famílias e servidores mais expostos à infecção pelo novo coronavírus. Contempla até 360 profissionais da execução penal (administração penitenciária), que moram com pessoas do grupo de risco – ou que estejam envolvidos no atendimento presencial dos internos suspeitos ou diagnosticados com o vírus. Os policiais estão sendo acolhidos no hotel Like U (antigo Bristol).

Agência Brasília