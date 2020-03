Policiais militares salvam criança em parada cardiorrespiratória

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (16),Policiais Militares do 20° Batalhão salvaram uma criança que estava em parada cardiorrespiratória. A menina, que estava na quadra 03 do Paranoá Parque, recebeu ajuda após os agentes da polícia serem informados do desespero da mãe por conta da filha engasgada.

Os policiais encontraram a bebê engasgada por conta de um milho de pipoca e reanimaram a criança com massagens cardíacas. Após voltar a respirar, a bebê foi encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá.