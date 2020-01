Policiais militares prendem quarto suspeito de assassinar jovem no Deck Sul

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (3), um dos suspeitos de matar a tiros um jovem de 19 anos, no Deck Sul, em setembro do ano passado. O jovem foi preso por desacatar os militares e resistir à prisão na QE 12, no Guará I.

Ele estava com dois homens e um mulher num Corsa Sedan. O grupo demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação dos policiais. Na abordagem, nada ilícito foi encontrado com o grupo. Mas o suspeito do assassinato mentiu a identidade.

Ao ser questionado pela mentira, começou a xingar e a agredir um dos policiais. Pela atitude, foi detido e levado para a 1ª Delegacia de Polícia. Lá foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime no Deck Sul.

Com informações da PMDF