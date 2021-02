PUBLICIDADE

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) encontrou na quinta-feira (11) uma estufa com pés de maconha na casa de um homem no Sol Nascente. O suspeito foi preso.

Policiais foram até a casa do homem porque havia um mandado de prisão pendente contra ele. O suspeito foi abordado no momento em que entrava na casa, chegou a tentar fugir, mas foi alcançado.

A estufa com pés de maconha foi encontrada no quarto do autuado. Os policiais apreenderam ainda três sementes que aparentavam ser de maconha e R$ 490 em espécie.

O homem já possuía passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Ele foi levado à carceragem da Polícia Civil (PCDF) e está à disposição da Justiça.