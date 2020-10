Polícia Rodoviária prende quadrilha que transportava 15kg de drogas no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quinta-feira (29), a prisão de uma quadrilha que cormecializava entorpecentes na região administrativa do Recanto das Emas. Ao todo, os agentes apreenderam 15kg de drogas, sendo 10 de manconha e 5 de skunk.

Além disso, os policiais prenderam quatro pessoas por tráfico de drogas, dos quais um tem passagem por estupro e porte ileal de arma. Segundo as informações divulgadas, os agentes faziam uma fiscalização de rotina quando abordaram os homens de 49, 43, 29 e 23 anos. Todos foram presos em flagrante.

A suspeita surgiu após os policiais constatarem que o veículo utilizado por três homens apresentava várias irregularidades de trânsito. Em seguida, os agentes abordaram outro automóvel, ocupado por uma pessoa, e perceberam que o grupo se conhecia. De acordo com o condutor do segundo carro, ele teria recebido R$ 1.000 para realizar o transporte dos entorpecentes de Goiânia (GO) até Brasília (DF).

A partir disso, o agentes constataram que o primeiro veículo era utilizado como batedor para o segundo carro. Os quatros homens foram presos e encaminhados para a Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF.