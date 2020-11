Polícia resgata animais perdidos no Distrito Federal

PUBLICIDADE

Os policiais do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental (BPMA) resgataram, na última quinta-feira (12), cinco filhotes de capivara, no Setor de Clubes Sul. Os agentes chegaram ao local, após receberem a informação de que os animais estavam abandonados.

De acordo com as informações divulgadas, a mãe do filhotes não foi encontrada no local. Os animais foram encaminhados para o BPMA e vão ser entregues ao Jardim Zoológico de Brasília.

Resgate em São Sebastião

A Polícia Militar do Distrito Federal resgatou, na manhã desta sexta-feira (13), um veado que foi mordido por um cachorro, na região administrativa de São Sebastião.

Os agentes chegaram ao local, após serem chamados pelo vigia do local, que relatou que o animal estava com um perna ferida. O veado foi encaminhado para o Zoológico de Brasília, onde vai passar por um atendimento veterinário.