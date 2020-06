Polícia resgata 11 pássaros silvestres no Sol Nascente

Os policiais militares do Grupo Tático Ambiental (GTA), na noite da última segunda-feira (8), resgataram 11 aves silvestres em cinco residências do Sol Nascente. Durante patrulhamento, no início da noite desta segunda-feira (08), a equipe agentes observou que diversas casas possuíam a criação irregular.

Por conta do caso, cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência foram confeccionados. Dentre os pássaros resgatados haviam coleirinho, papa-capim, canário da terra, sanhaçu-cinzento e curió.

Nenhum dos proprietários possuíam autorização para a criação das aves.