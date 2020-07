Polícia prende traficantes de drogas na Estrutural

PUBLICIDADE

No último sábado (4), agentes da polícia Militar do Distrito federal (PMDF) realizaram, já no início da madrugada, uma operação de combate as drogas em conjunto com a Seção de Repressão às Drogas na Estrutural.

Após denúncias de tráfico de drogas no setor de oficinas da região administrativa, as equipes fizeram uma varredura na área.

Quando a polícia chegou em um dos locais denunciados, situado na quadra 1, o dono de um lote arremessou uma sacola com entorpecente no chão, enquanto outros três suspeitos saíram correndo do local, mas foram detidos.

Na averiguação do local, foi encontrado diversas porções de drogas variadas, balança de precisão, dinheiro e anotações do tráfico.

Os detidos foram encaminhados à 1ª Delegacia e o menor apreendido para a DCA onde foi feito o registro.