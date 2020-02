Policia prende traficantes com Maconha e Cocaína

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (6), policiais da 24ª DP prenderam três pessoas acusadas de tráfico, em Ceilândia. De acordo com a policia os entorpecentes foram localizados em uma casa na QNO 4 e seriam comercializados no Riacho Fundo I, em Ceilândia e em uma universidade.

Um dos envolvidos carregava 1 Kg de maconha. Já os outros dois, um homem e uma mulher, estavam em posse de 3,8 Kg de maconha e 3 Kg de cocaína, além de uma balança de precisão.

Junto com as drogas os acusados estavam com insumo para a produção de cocapina, 16 comprimidos de Rohypnol, celulares, duas facas e R$ 4.340,00, em espécie. Após as providências legais, os autuados foram recolhidos ao Sistema Prisional.