Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas próximo ao Centro de Progressão Penitenciária

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu alguns homens que iriam traficar drogas para dentro do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no SIA. Os envolvidos contaram que foram contratados para passar drogas aos internos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Duas operações foram realizadas, uma no sábado (4) e outra no domingo (5).

Na primeira ocorrência, dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, por volta das 17h, na entrada do Trecho 1 do SIA.

Uma equipe de policiais fazia patrulhamento pela marginal da EPTG e desconfiou de um veículo Fiat Punto com quatro ocupantes, em atitude suspeita. Na abordagem, foram encontrados dois tabletes de maconha, cinco porções de cocaína, uma garrafa de lança-perfume, várias porções de fumo e pimenta.

Os dois passageiros, menores de idade, disseram ter adquirido o material através de uma pessoa que os recrutou e que lhes pagaria a quantia de R$ 300,00 se eles levassem a mochila até o CPP (Centro de Progressão penitenciária) e jogassem por cima do muro.

Os ocupantes do veículo foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para lavratura do PAAI pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.

A segunda ocorrência, por volta das 2h10 de domingo (5), prendeu três homens por tráfico de drogas, no Trecho 4 do SIA. Os policiais faziam patrulhamento próximo à área do CPP, quando avistou um homem com uma sacola preta, andando por entre as árvores.

Ao avistar a viatura, o suspeito correu em direção ao veículo, que dava cobertura, e fugiu. Foi iniciado o acompanhamento, sendo feita a abordagem no Eixo Monumental, na altura da Igreja Rainha da Paz.

O motorista e o passageiro tentaram fugir, mas foram alcançados. No banco de trás, havia um passageiro menor de idade. Dentro carro foram encontradas porções de maconha, porém a sacola preta não estava no carro, e na busca pessoal com o motorista foi encontrado R$ 1.810,00 e um Iphone.

Uma viatura de apoio ao Gtop passou no local onde iniciou-se o acompanhamento e conseguiu localizar a sacola preta, levando até as guarnições no ponto final do acompanhamento, tendo sido apreendido vários cabos e fios, entre fones de ouvido e carregadores de celular, grande quantidade de maconha, pequenas porções de ecstasy e cocaína e pacotes de tabaco.

O passageiro assumiu a posse da sacola, dizendo que uma mulher desconhecida o pagou R$1.000,00 para que jogasse o conteúdo da sacola dentro do CPP, e alegou que seus companheiros não tinham ciência do teor da sacola, nem de suas intenções.

O menor foi encaminhado à DCA I e os maiores para a 1ª DP (Asa Sul) para que fossem tomadas as providências cabíveis.