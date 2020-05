Polícia prende sete homens em operação especial na Ceilândia

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quarta-feira (20), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação que prendeu sete suspeitos, em Ceilândia. Dentre eles estão um estuprador e um homicida. Os criminosos presos eram tratados como de alta periculosidade pela policia.

A operação contou com o Departamento de Atividades Especiais (Depate), da polícia. A décima operação do departamento também foi realizada com o apoio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Apoio Logístico e Operacional (DALOP), além do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação (DGI), que auxiliou com dados de índice de criminalidade da região.

As equipes da DOE empregadas na operação ainda permanecem na Ceilândia realizando abordagens nos locais identificados com alto índice de criminalidade, levantados pelo DGI.

A DEPATE prendeu, apenas no mês de janeiro e fevereiro, 156 pessoas com mandados de prisão.