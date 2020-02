Policia prende mulher com 18 porções de droga no Setor Comercial Sul

PUBLICIDADE 

Na noite desta quinta-feira (6), uma mulher foi presa no Setor Comercial Sul por volta das 18h30. Os policiais militares faziam uma ronda a pé quando abordaram um homem e uma mulher em atitude suspeita na Quadra 5. Com a suspeita encontraram 18 porções de entorpecentes, provavelmente de crack, e três porções de substância verde, provavelmente maconha.

Além dos entorpecentes um canivete e 503 reais foram apreendidos. Ela foi presa em flagrante e autuada na delegacia por tráfico de substância entorpecente.

Arma de fogo

Outra ocorrência da quinta-feira aconteceu em Samambaia, onde policias do GTOp faziam patrulhamento e encontraram um carro cujo os ocupantes eram suspeitos de praticar roubo no período da manhã. O carro estava estacionado dentro de uma casa localizada na quadra QR 211 de Samambaia.

No quarto do residente os policiais encontraram um revólver calibre 38 e 15 munições. Já na delegacia, o suspeito admitiu ser o dono da arma e disse que comprou a mesma em Santo Antônio do Descoberto por R$3.000,00 para sua proteção. O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.