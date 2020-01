Polícia prende ladrões de carro e recupera dois veículos no Paranoá

PUBLICIDADE 

Os policiais militares prenderam três pessoas por roubo de carro na madrugada deste domingo (19), na Quadra 21, no Paranoá. O trio havia roubado um Nissan Versa de um motorista de aplicativo, na 703 Norte, na tarde de sábado (18), para cometer crimes.

A equipe comandada pelo segundo-sargento Magdo Silva foi informada que o Versa fora usado no roubo de um Honda Fit. Em patrulhamento com o terceiro-sargento Clauber e o cabo Sandro Silva, o sargento Magdo viu o Versa estacionado na Quadra 21. Em seguida, os policiais viram o Fit circulando nas proximidades.

Para não ser preso, o trio fugiu em alta velocidade. Mas o motorista perdeu o controle da direção e bateu no meio-fio na Quadra 33. Com isso, os policiais conseguiram prender o motorista e apreender os dois adolescentes comparsas dele no crime. Eles portavam dois simulacros de arma de fogo.

Os veículos recuperados foram levados para a 6ª Delegacia de Polícia, onde está preso o maior de idade. Os adolescentes foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, na Asa Norte.

Com informações da PMDF