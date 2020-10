Polícia prende homem suspeito de furtar pivô de irrigação na BR-020

PUBLICIDADE

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) prenderam na noite da última quarta-feira (21) um homem suspeito de ser membro de uma quadrilha que furta pivô de irrigação, na BR 020, perto de Formosa (GO).

De acordo com as informações divulgadas, os agentes chegaram ao local devido uma denúncia recebida e encontraram o homem, enquanto os outros suspeitos conseguiram fugir. Ainda segundo a polícia, houve confronto com disparo de arma de fogo na fazenda invadida.

No local, o suspeito foi encontrado escondido da propriedade. O veículo utilizado no episódio foi localizado próximo ao detido e ficou preso em um barranco durante a tentativa frustrada de fuga. Após ser preso, o homem foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, em que foi registrada a ocorrência.

O caseiro da residêndia afirmou que essa foi a terceira tentativa de furto de “pivôs” no local, que são avaliados em R$ 100 mil.