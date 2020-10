Polícia prende homem que teria tentado matar a ex-mulher em Taguatinga

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

O 17º Departamento de Polícia prendeu, nesta sexta-feira (16), um homem suspeito pelo crime de tentativa de feminicídio no mês de agosto, em Taguatinga Norte/DF. Em parceria com a Polícia Civil da Bahia, os agentes encontraram o homem na cidade de Ibotirama/BA.

De acordo com as investigações, o suspeito teria esfaqueado a ex-mulher com 22 golpes. A vítima que estava grávida, acabou perdendo a criança. Atualmente, a mulher se encontra internada em estado grave. Após a efetuação do mandato de prisão, o homem foi encaminhado para o sistema prisional e vai aguardar pelo julgamento, que será diante do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF. O homem foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de feminicídio tentado e aborto.