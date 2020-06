Polícia prende homem que atirava no meio da rua em Ceilândia

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de atirar em via pública durante a madrugada.

A equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 28) patrulhava na QNM 04/06, quando escutaram disparos de arma de fogo. Os agentes então procuraram o autor dos disparos nas proximidades e se encontraram um grupo que estariam trocando xingamentos de forma exaltada.

Quando os policiais realizaram a abordagem um deles informou que o homem que havia feito os disparos era dono do veículo Honda Civic estacionado e que teria saído correndo quando viu as viaturas.

Os militares olharam através das janelas e perceberam que havia uma munição de calibre .38. Após alguns instantes os policiais perceberam que dono do veículo estava voltado para próximo do veículo. Assim decidiram abordá-lo e com ele foram localizados um revólver calibre .38, munições calibres .38 e .380. Sendo duas deflagradas.

O suspeito e as munições foram conduzidos à Delegacia de Polícia.