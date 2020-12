Polícia prende falso PM em Taguatinga

PUBLICIDADE

Policiais militares do DF prenderam um homem por roubo na Estação do Metrô de Taguatinga Centro, na noite desta sexta-feira (18). A equipe recebeu a informação que o suspeito estava se passando por policial para cometer assaltos.

O homem realizou um roubo na C – 9 e fugiu em direção a Estação do Metrô. Os policiais entraram na estação e avistaram uma pessoa com as características passadas pela vítima. Na abordagem foi encontrado R$ 100,00, o simulacro de arma de fogo usado para cometer o crime além de distintivos da Policia Militar.

Ele foi detido e encaminhado junto com a vítima à 12ª Delegacia para registro da ocorrência. O detido já havia sido preso diversas vezes por roubo, furto e uso e porte de substância entorpecente.