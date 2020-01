Polícia prende dois suspeitos de homicídio em São Sebastião

PUBLICIDADE 

Dois suspeitos de participarem de um homicídio, um homem e um adolescente, foram detidos por volta das 15h30 desta segunda-feira (6) em São Sebastião. Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 41) foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua 27 do Residencial do Bosque. Ao chegarem no endereço, os policiais encontraram um adolescente de 17 anos alvejado por disparos. O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local e confirmou o óbito.

Testemunhas indicaram que três pessoas envolvidas no fato fugiram em direção ao matagal. As equipes do 21º BPM, com apoio do Batalhão de Policiamento com Cães entraram na mata e conseguiram visualizar três suspeitos. Um deles conseguiu fugir e dois foram abordados.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com cinco munições, porções de substância que aparentava ser maconha e uma balança de precisão. O homem foi levado à 30º Delegacia e o adolescente encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.

