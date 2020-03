Polícia Militar resgata Jiboia de quase dois metros no Balão do Aeroporto

PUBLICIDADE 

Uma jiboia de quase dois metros de comprimento foi resgatada por militares do Batalhão de Polícia Ambiental , no acostamento do Balão do Aeroporto sentido Zoológico, Brasília. A cobra foi resgatada após acionamentos de motoristas que passavam pelo local.

O animal não é venenoso e estava saudável com as características naturais preservadas. Como a jiboia se encontrava em local de risco, podendo ser atropelada pelos veículos, foi feita a soltura em ambiente seguro.

Com informações da PMDF