Polícia Militar recupera caminhonete roubada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da Rotam, deteve um homem na Estrutural após denúncia anônima sobre a participação no roubo de uma caminhonete ocorrido na noite de 31 de dezembro de 2019, no estacionamento de um mercado em Vicente Pires.

O suspeito foi localizado pela corporação e, durante a abordagem, ele disse que o veículo estaria estacionado no supermercado Tatico em Águas Lindas de Goiás.

Os policiais foram ao supermercado e localizaram a caminhonete. O veículo recuperado e o suspeito foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis