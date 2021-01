Polícia Militar prende motociclista armado na Rodoviária do Plano Piloto

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

Os policiais militares do Grupo Tático Motociclístico do 6º Batalhão (GTM 26) prenderam na manhã deste sábado (2) um homem por porte ilegal de arma de fogo, no centro de Brasília.

O suspeito foi avistado enquanto pilotava uma moto em alta velocidade debaixo do viaduto da Rodoviária do Plano Piloto. Os militares seguiram o homem pela N1 até a altura do Buriti, local em que a aboradagem foi realizada.

O condutor da motocicleta portava uma pistola 380, com 14 munições, dentro de uma mochila. Além disso, o veículo apresentava a placa dobrada, e o condutor foi multado.

O motociclista foi conduzido até o 5º Departamento de Polícia, em que foi registrado o flagrante.