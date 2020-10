Polícia Militar encontra local de desmache de motos em Ceilândia

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) descobriu, na manhã desta sexta-feira (16), um local que estava sendo utilizado para realizar desmanches de veículos, na cidade de Ceilândia. De acordo com as informações divulgadas, os agentes já estavam monitorando o local por meio do serviço de inteligência da corporação.

Ao chegar no local, na Chácara 2 Conjunto R, os políciais avistaram um pessoa que fugiu das instalações por meio do telhado. Durante as buscas, os agentes encontraram quatro motocicletas, além de várias peças que seriam usadas para montar e clonar os veículos. Por fim, os produtos foram encaminhados para a 19ª DP.