Polícia Militar e órgãos de segurança distribuem 800 cestas básicas no Sol Nascente

Uma ação conjunta entre o II Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO), Comitê Gestor Social do Covid-19, Administração do Sol Nascente, CBMDF e Detran realizaram a entrega de 400 cestas básicas e 400 cestas verdes para 400 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social no Sol Nascente.

O comandante do II CPRO, coronel Naime, lembrou que o objetivo da PMDF vai além de promover segurança pública à população que ela serve. “Estamos interessados, também, em trazer solidariedade às famílias que necessitam de ajuda, nesse momento de pandemia” afirmou.

Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal