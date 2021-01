Polícia Militar e DF Legal encerram eventos com aglomerações em Santa Maria

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Militar e o DF Legal realizam uma operação para encerrar eventos que não estejam de acordo com os protocolos de segurança impostos para combater a pandemia da Covid-19.

Um dos eventos abordados contava com a presença de cerca de 200 pessoas. A operação seguiu até 0h. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), entre 30 de dezembro de 2020 e o último sábado (23) foram registradas oito mortes no Distrito Federal em decorrência do coronavírus. Do total de óbitos, seis foram notificados no sábado.

Com os 821 novos casos confirmados da doença no DF, o total passa a ser de 270.171 diagnósticos na unidade federativa. Também foram registradas 259.164 pessoas recuperadas do vírus, o que representa 95,9% dos infectados.