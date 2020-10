Polícia localiza condutor envolvido em atropelamento na 704 Norte

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (20), a 2ª Delegacia de Polícia identificou o carro e o condutor envolvido em um atropelamento na 704 Norte, no último sábado (17).

De acordo com o delegado, a partir de um peça que se soltou do veículo, a polícia iniciou as investigações e localizou o endereço do condutor. A equipe foi até o endereço, mas o homem não estava no local.

“Na data de hoje, acompanhado de seus advogados, o autor se apresentou espontaneamente a essa unidade e acompanhou a equipe até onde o carro se encontrava. A investigações continuam para enxergar todas as circunstâncias do caso”, disse o delegado.

O homem foi indiciado por homicídio e lesão corporal em delito de trânsito com causa de aumento da omissão de socorro e por crime de evasão em local de acidente.

Confira o vídeo em que os policias encaixam a peça no veículo.