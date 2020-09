Polícia investiga desaparecimento de estudante em Sobradinho

PUBLICIDADE

Tatiana Py Dutra

redacao@grupojbr.com

A 13ª Delegacia de Polícia Civil investiga o desaparecimento Alhandra Pires de Oliveira, 25 anos. A estudante de pedagogia não é vista desde sábado (5), quando saiu da casa em que morava com a mãe, em Sobradinho, para fazer compras na Asa Sul.

Na última vez em que foi vista, ela esperava o ônibus em um ponto na Quadra 7, bem arrumada, com um vestido de tom esverdeado. Desde então, familiares e amigos ligam e enviam mensagens telefônicas para a jovem, sem sucesso.

Porém, na tarde de terça-feira, pouco antes de a ocorrência ser registrada na polícia, a mãe da estudante, Laudicéia Pires Silva, 58 anos, recebeu uma mensagem do Whatsapp da filha: “Mãe, eu estou bem e viva. Kkkkk.” A família tem certeza de que não foi Alhandra quem escreveu o texto.

“Nós já tínhamos ido na delegacia, mas estava fechada. Eles disseram que o expediente voltaria às 18h. Quando foi 16h59, recebemos essa mensagem. Mas eu acredito não ser dela. Ela não costumava mandaria algo assim. Desaparecida há três, quatro dias, ela ia mandar ‘Tô viva’? Ela ligaria para a minha mãe”, avalia a irmã de Alhandra, a estudante de Direito Janine Pires Machado, 40 anos.

Suspeitas

Conforme Janine, Alhandra estava separada do companheiro – pai de seus dois filhos, de 6 e 4 anos – havia alguns meses. Ela chegou a engatar um outro namoro no período, porém, ele havia chegado ao fim. A estudante ensaiava uma reconciliação com o marido há cerca de um mês, e teria passado 20 dias na casa dele.

A família entrou em contato com ambos os homens, que disseram não ter notícias da desaparecida. À polícia, Laudicéia contou ter estranhado que o ex-companheiro saber que a filha tinha R$ 200 em dinheiro e R$ 300 na conta bancária.

“A gente levou as informações que tinham para a delegacia, porque não podemos descartar nada. Vão passando as horas os dias e a gente fica mais preocupada. Ela tem dois filhos, uma de seis anos, um de quatro anos, o menino é cardiopata, precisa muito dessa mãe”, diz Janine.

Se você tiver informações sobre o caso pode ligar para a Polícia Civil, pelo 197, ou para os telefones (61) 98531-4056 e 98475-1957.