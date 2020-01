PUBLICIDADE 

A Polícia Civil (PCDF) investiga um caso envolvendo uma creche localizada na QNB 01, em Taguatinga. No último dia 16 de dezembro, uma menina de nove meses foi esquecida e trancada sozinha no local.

A creche funciona de forma irregular, uma vez que não está credenciada pela Secretaria de Educação. O DF Legal, órgão que fiscaliza irregularidades, foi acionado pelo GDF para averiguar a situação do estabelecimento.

O caso

No dia 16 de dezembro, a avó da criança foi à creche no horário indicado (entre 18h30 e 18h50) para buscar a menina. Ao chegar, notou que estava tudo trancado e ligou para a proprietária do local.

A dona da creche a princípio teria dito que havia uma “tia” [monitora da creche] nas dependências do local cuidando da criança. Posteriormente, a proprietária confessou que havia esquecido o bebê sozinho no local.

A criança foi encontrada com sangramentos na região da boca. Um laudo médico atestou “edema labial, lesão contusa na gengiva, sangramentos e hematomas”.

A avó fez uma postagem em uma rede social explicando o ocorrido. No texto, Ângela Rachel Procópio Leite se mostra indignada com a postura da creche. “A bebê não se machucou com maior gravidade porque a mão de Deus tomou à frente”, afirma. “A dona da creche ou a tia [monitora] não ligaram nenhuma vez para saber como a bebê estava”, revela a avô da menina.

Agora, a família deve entrar em contato com advogados para preparar um processo judicial contra a creche. O estabelecimento pode ser penalizado por abandono de incapaz, lesão corporal e negligência.