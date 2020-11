Polícia interrompe a tiros festa da vitória de Marcílio de Tonhão, em Arinos-MG

PUBLICIDADE

As eleições para prefeito em Arinos-MG, município que faz parte da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (Ride-DF), terminaram com pessoas agredidas em confusão envolvendo a Polícia Militar.

Eleitores comemoravam a vitória de Marcílio de Tonhão (Podemos), que derrotou Carlos Alberto (PSD) nas urnas, quando a PM chegou. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um policial atirando, pessoas gritando e sons de garrafas se quebrando. Assista:

Uma criança de cinco anos teria sido atingida por uma bala de borracha na confusão. Um homem que seria o pai dele foi algemado, como mostra o vídeo abaixo:

O menino foi levado à Fundação Municipal de Saúde de Arinos. O receituário confirma lesão no dorso posterior secundário causada por “acidente com bala de borracha durante festa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem entrou em contato com a corporação e tenta um posicionamento de policiais que atuaram na ocorrência.

Aguarde mais informações