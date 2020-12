Polícia identifica terceiro autor de tiros em festa clandestina em Santa Maria

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou Luca Matheus Ribeiro Lima, o terceiro homem que efetuou disparos de arma de fogo, durante a realização de uma festa clandestina, na região administrativa de Santa Maria.

O episódio aconteceu na última sexta-feira (25). Os outros dois envolvidos já tinham sido reconhecidos.

De acordo com as informações divulgadas, Luca Matheus segue foragido. A polícia informa que denúncias anônimas sobre o paradeiro dele pode ser realizado por meio do número de telefone 197. Apenas um dos autores foi preso.