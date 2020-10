Polícia identifica suspeito de se masturbar em frente a mulheres no DF

PUBLICIDADE

Um homem, de 28 anos, foi identificado por agentes da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) como o suspeito de uma série de contravenções. Ele é acusado de se masturbar em frente a mulheres em banheiros do Distrito Federal. De acordo com as investigações, o homem atuava desde 2011 e tem antecedentes criminais.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito agia em banheiros públicos de shoppings, restaurantes, estabelecimentos de ensino e bares. Ele surpreendia as vítimas, enquanto elas utilizavam o toalete, e as filmava. Em outras ocasiões, o acusado chegava a se masturbar em frente às mulheres.

Na ficha do suspeito constam 10 ocorrências. A primeira acusação é de 2011, no entanto, por se tratar de contravenções, o homem não foi preso.

Outros delitos estão inclusos na ficha do suspeito, como furto, peculato e importunação ofensiva ao pudor. Agora, ele deve responder pela contravenção de perturbação da tranquilidade.