Polícia identifica ladrão que usava seis identidades diferentes

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) conseguiu, nesta terça-feira (28), obter a identificação do homem que arrombou a porta e tentou subtrair bens de um restaurante situado na QE 15 do Guará, no dia 21 deste mês.

O caso ganhou repercussão com outros furtos a comércio ocorridos na localidade naquela mesma semana. A identificação do autor somente foi possível porque na perícia realizada foram encontradas suas impressões papiloscópicas.

O autor dos crimes é Daniel Lopes da Silva, 51 anos, foragido do sistema prisional em 3 de setembro. Em sua ficha, o autor possui 16 inquérito policiais, a grande maioria pela prática do crime de furto; 10 mandados de prisão, 04 recomendações de prisão e 13 alvarás de soltura.

O detido utiliza outros seis nomes: Daniel Alves da Silva, Daniel da Costa Lima, Daniel de Souza Filho, Mauro Aquino de Brito, Manoel da Silva Junior e Manoel de Albuquerque Junior.

Quem souber seu paradeiro, favor informar através do 197.

