Polícia fiscaliza motos “barulhentas” em Águas Claras

Uma ação conjunta das polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF) mandou policiais às ruas de Águas Claras para fiscalizar motocicletas. O objetivo foi notificar as motos que apresentassem excesso de ruído sonoro (barulho) aos moradores da região.

A operação encontrou 23 motos com os escapamentos adulterados, dois motoristas com carteira de habilitação vencida, um com CNH suspensa e três portando drogas. Os policiais também encontraram um indivíduo com mandado de prisão em aberto.

A ação contou com o apoio do efetivo do Comando de Policiamento Regional Oeste, Batalhão de Trânsito, Batalhão de Cães e Batalhão de Aviação Operacional, todos da PMDF. O Instituto de Criminalística, o Departamento de Operações Aéreas, da PCDF, e o Detran-DF também atuaram na operação.