Polícia Federal realiza operação de combate ao tráfico de drogas no Centro-Oeste do País

PUBLICIDADE

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Caixão, com o intuito de combater as organizações criminosas de tráfico de drogas que atuam nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Brasília-DF.

Foram mobilizados 40 policiais federais durante a ação. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados judiciais expedidos pela 2ª Vara Criminal de Jataí-GO, sendo 4 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Porangatu-GO, Rio Verde-GO, Ponta Porã-MS, Campo Verde-MT e Brasília-DF.

Em junho, a corporação deu início às investigações, quando um suspeito foi preso em flagrante em Jataí-GO. O acusado atuava como mula do tráfico, transportando 287 kg de maconha dentro de dois caixões funerários, os quais estariam supostamente carregados com vítimas da Covid-19. O acusado estava viajando de Ponta Porã-MS, local de aquisição da droga, à cidade de Goiânia-GO.

A Polícia Federal descobriu os supostos vendedores, compradores e demais envolvidos por meio de interceptações telefônicas. Os compradores estariam presos no presídio de Aparecida de Goiânia-GO. Para transportar os entorpecentes, os suspeitos recebiam o apoio de um motorista free lancer da funerária utilizada para despistar eventual abordagem policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investigados irão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, podendo pegar mais de 15 anos de prisão.