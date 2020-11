Polícia Federal mira grupo suspeito de fraudar auxílio emergencial no DF

PUBLICIDADE

A Polícia Federal deflagrou a Operação Resiliência, na manhã desta quarta-feira (18), que tem o objetivo de inibir a ação de grupos criminosos especializados em fraudar o programa do Auxílio Emergencial. O benefício foi criado pelo Governo Federal para diminuir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus, assegurando uma renda mínima aos brasileiros.

Foram mobilizados 80 policiais federais na operação. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão de suspeitos que, de acordo com as investigações, recebiam o auxílio fraudado no próprio nome. Posteriormente, os acusados viabilizavam o golpe em nome de terceiros, que levavam um percentual do valor recebido.

Além disso, o grupo é suspeito de envolvimento em diversos outros crimes, como fraude ao FGTS e benefícios do INSS, além de tráfico de drogas.

De acordo com as últimas informações, cinco pessoas foram presas em flagrante: duas pelo crime de tráfico de entorpecentes e três por posse ilegal de arma de fogo. Durante a investigação, a Polícia Federal contou com o apoio Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).