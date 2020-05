Polícia fecha um dos principais pontos de tráfico da estrutural

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (22) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fechou o principal ponto de tráfico do Setor Norte da Estrutural. A operação foi realizada pela equipe do GTOP 35.

Durante um patrulhamento dos policiais, um indivíduo percebeu a viatura da polícia e arremessou 05 porções de maconha para não ser flagrado.

Entretanto a polícia viu o ato e o abordou. Em sua residência foram encontrados 115 porções de maconha, 20 tabletes de maconha, 400 gramas de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e 40 reais.