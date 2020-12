Polícia fecha o cerco contra atiradores em festa de natal clandestina em Santa Maria

PUBLICIDADE

Após uma festa clandestina acontecer no dia 25, em uma rua de Santa Maria, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) cercou o local, na tarde deste sábado (26).

Um vídeo publicado em redes sociais mostram jovens armados com pistolas atirando para o alto, enquanto populares se aglomeravam e participavam da festa promovida no meio da rua.

Durante a operação deste sábado, as autoridades interromperam o fluxo na via do Conjunto H da Quadra 204, local da festa, e revistaram as pessoas que passavam por ali.

De acordo com a PMDF, um suspeito foi levado para a delegacia de polícia responsável pela área.A suspeita é que os jovens armados pertençam a gangue conhecida como Comboio do Cão, que atuam em todo o Distrito Federal. Conforme as autoridades, a quadrilha já foi alvo de diversas operações policiais.