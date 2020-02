Polícia encontra celular de motorista de aplicativo assassinado em janeiro

PUBLICIDADE 



As autoridades da 19ª DP recuperaram o telefone celular de Aldenys da Silva, motorista de aplicativo assassinado no dia 3 de janeiro deste ano. Segundo os agentes, o aparelho foi encontrado em poder de um homem na tarde desta segunda-feira (17).

De acordo com depoimento do suspeito, ele teria recebido o celular de um motociclista após um acidente de trânsito. O aparelho seria uma garantia de pagamento da dívida. O homem foi detido em Samambaia e levado para a 19ª DP, onde foi autuado por receptação.



O corpo de Aldenys da Silva, de 29 anos foi encontrado no dia 18 de janeiro. De acordo com as autoridades, o motorista de aplicativo foi visto pela última vez na QNM 30, em Ceilândia Norte, dirigindo o veículo dele. O caso é investigado como latrocínio – roubo seguido de morte.

A polícia pede que quem souber do destino que foi dado ao carro do motorista para entrar em contato com o sistema 197