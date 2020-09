Polícia do DF prende membro do PCC foragido há quatro anos

PUBLICIDADE

Foragido da Justiça desde 2016, Edson de Souza Campos, vulgo Neguinho, foi preso na manhã desta sexta-feira (25) no Recanto das Emas. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) efetuou a prisão.

Neguinho é membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção criminosa de São Paulo. Segundo forças de segurança do DF, o grupo tem tentando se instalar na capital do país há alguns meses. O membro preso nesta sexta é acusado de tráfico de drogas, roubo e extorsão. Ele atuava sob ordens que saíam de dentro dos presídios, repassadas por cartas e/ou celulares.

Edson já havia sido detido pela PCDF em 2015, também no Recanto das Emas. De acordo com as investigações, o suspeito coordenava um grupo chamado Geral da Rua.

A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) registrou a prisão.